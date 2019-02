Meghan Markle “sesso, droga e rock’n’roll” in un film segreto

Che Meghan Markle avesse una vita sul set prima di entrare a Kensington Palace è risaputo. Tra le protagoniste di Suits, l’attuale Duchessa di Sussex ha ottenuto grande successo nei panni dell’avvocatessa Rachel Zane per poi abbandonare la recitazione a favore della vita a Corte al fianco di Harry.

Il film segreto di Meghan Markle

Ma a destabilizzare ancora una volta la Royal Family riemerge un film candalo in cui Meghan Markle interpreta una cattiva ragazza dedita ad alcol e droga nelle notti brave di Los Angeles. Di “The Boys & Girls Guide To Getting Down”, firmato da Michael Shapiro eandato in onda soltanto una volta nel 2011, la Artist Rights Distribution ha acquistato i diritti per la realizzazione di un reboot.

Il film racconta di un gruppo di giovani ribelli che si godono la vita notturna nei club di Los Angeles. Meghan è una di loro, “una party girl che passa da una sbornia a una sniffata”, come l’ha definita il Daily Mail. Una parte quindi che la Duchessa avrebbe volentieri lasciato nel dimenticatoio se non fosse che il film rivedrà la luce e verrà diffuso molto presto nelle sale del Nord America.

Foto da Twitter