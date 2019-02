Russiagate, l’affondo di Trump: “Indagine illegale e truccata”

”L’indagine di Mueller è illegale e truccata! Non le doveva essere consentito di iniziare. Caccia alle streghe”. Lo ha scritto su Twitter il presidente americano Donald Trump in un ennesimo alle indagini del procuratore speciale per il Russiagate.

Russiagate, Trump contro l’indagine

Intanto, stando ad Andrew McCabe, l’ex capo ad interim dell’Fbi, in un’intervista a Cbs. Trump potrebbe aver ostacolato la giustizia con il licenziamento del numero 1 dell’Fbi, James Comey.

L’Fbi, sostiene McCabe, aveva motivi per avviare una possibile indagine sui rapporti di Trump con la Russia: ”È sorprendente che Trump creda a Putin più che all’intelligence americana”.