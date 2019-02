Genova, sequestrate 13 zanne d’elefante in aeroporto

La guardia di finanza ha sequestrato 13 zanne d’elefante e 4 prodotti in avorio all’aeroporto di Genova, nell’ambito dell’operazione denominata “Zanna Bianca”, di contrasto al commercio illegale di flora e fauna in via di estinzione.

Con l’aiuto della polizia di frontiera e l’agenzia delle dogane, la guardia di finanza ha individuato un passeggero di origine indonesiana che tentava di imbarcare il carico di avorio su un aereo diretto all’isola di Giava. Nel sud est asiatico, infatti, passa oltre il 75% del traffico illegale internazionale di avorio grezzo, dal momento che esporre manufatti di avorio intagliato è un simbolo di potere. Si presume che la merce sequestrata fosse destinata a collezionisti stranieri.