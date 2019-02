Problemi di cuore per Sami Khedira. Una grana non da poco in casa Juventus in vista della sfida d’andata degli ottavi di Champions League sul campo dell’Atletico Madrid. Nell’elenco dei convocati non figura infatti il centrocampista tedesco, che è rimasto a Vinovo dove effettuerà degli accertamenti per capire meglio la situazione alla luce dell’aritmia cardiaca emersa nella giornata di oggi:

“Nella lista non figurano Douglas Costa, che prosegue nel suo programma di recupero, e Sami Khedira che è rimasto a Torino per degli accertamenti medici, dai quali è emersa l’opportunità di effettuare uno studio elettrofisiologico e eventuale trattamento di un’aritmia atriale comparsa nella giornata odierna” si legge nel comunicato apparso sul sito del club bianconero.