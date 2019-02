Secondo la stampa locale, riportata dall’Ansa, 10-12 persone potrebbero essere rimaste travolte dalla valanga che ha colpito una pista da sci in alta quota nel Vallese in Svizzera. L’incidente è avvenuto nella stazione di sport invernali di Crans-Montana, zona chiamata della Plaine-Morte, su una pista segnata. La polizia e i soccorritori si trovano sul posto per accertare l’accaduto e verificare la presenza o il numero di vittime.