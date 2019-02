Francia, Le Maire: “La recessione in Italia è una minaccia”

“La recessione economica in Italia rappresenta una minaccia per la Francia”. È la dichiarazione del ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire in una intervista a Bloomberg.

Le preoccupazioni della Francia

La situazione economica italiana, insomma, secondo lui inciderebbe sulla Francia e sull’Unione europea più della Brexit. “Non bisogna sottovalutare l’impatto della recessione in Italia – prosegue – Parliamo tanto di Brexit ma non abbastanza della recessione in Italia, che avrà un impatto significativo sulla crescita nell’Eurozona e potrà pesare sulla Francia perché è uno dei nostri principali partner commerciali”