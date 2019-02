Gli Oscar 2019 si tingono di rosa con le nuove statuette al femminile

Sull’onda di #MeToo anche le storiche statuette dorate degli Oscar 2019 si trasformano. Sono le Osc-her, i premi modellati sulle fattezze di Lady Gaga e Olivia Colman, le superfavorite di quest’anno, e su Janet Gaynor, prima donna a vincere un Oscar nel 1929 per le interpretazioni in Settimo cielo, L’angelo della strada e Aurora.

E’ stato Odeon Cinemas a realizzarle in vista della cerimonia del 24 febbraio per festeggiare le donne nel cinema e la notizia che nell’edizione 2019 è presente il maggior numero di donne candidate agli Oscar. Le statuette non verranno utilizzate durante la serata ma tutti sperano che sia un segno dell’evoluzione cinematografica.