Torino, un neonato muore dopo rientro dall’ospedale: aperta inchiesta

Un’inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti è stata aperta per la morte di un neonato all’ospedale Maria Vittoria di Torino.

L’arrivo in ospedale e le dimissioni

I fatti risalgono al 2 febbraio scorso: il bimbo di soli 20 giorni, era stato visitato a causa forti attacchi di tosse e svenimenti. La famiglia preoccupata si sarebbe rivolta anche al pediatra, il piccolo oltre rifiutare il latte, avrebbe continuato a tossire e dormire per gran parte del giorno. La notte del 31 gennaio il neonato sarebbe stato accompagnato in ospedale a Torino ma dimesso subito dopo la visita, con prescrizione medica dell’aerosol. Due giorni dopo il rientro a casa, il bimbo avrebbe accusato un malore e perso conoscenza. Nonostante l’intervento del 118 e la corsa in ospedale il piccolo è morto poco dopo l’arrivo al nosocomio. Sul corpo del bambino è stata eseguita l’autopsia dal medico legale Francesco Bison, ma per stabilire le cause del decesso sono necessari gli esiti dei campionamenti su cui verrà fatta una lunga serie di analisi.