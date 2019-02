Dieta, i film horror mettono a rischio la linea

Guardare film d’azione, con contenuti violenti od horror mettono a rischio la dieta. La colpa sarebbe dei cibi grassi e dolci mangiati per lo stress e la tensione dati dalla visione di questo genere di film. A spiegarlo uno studio della Lebanese American University di New York, pubblicata sulla rivista Eating Behaviours.

Secondo i ricercatori a causare un consistente aumento di peso non è il tempo passato davanti a tv e computer ma il tipo di film o serie tv scelto. E’ stato infatti rilevato che commedie o pellicole romantiche non stimolano la stessa risposta emozionale e in quel caso si preferiscono cibi più sani.

Lo studio su film violenti e dieta

Sono stati 84 i partecipanti coinvolti con un’età compresa tra i 20 e i 30 anni. Ai soggetti è stato chiesto di alternare in maniera casuale un film violento o una commedia romantica. Prima del test sono stati misurati i parametri legati a frequenza cardiaca, pressione sanguigna e forza di presa dei partecipanti e sono stati presi in considerazione i loro livelli di stress e l’appetito.

Durante la visione dei film è stato quindi fornito un vassoio con snack come patatine, popcorn, biscotti, dolci, coca cola, cioccolato. Gli spettatori inoltre sono stati lasciati soli per permettere loro di sentirsi a proprio agio.

Le conclusioni della ricerca

Alla fine della proiezione è emerso che chi aveva guardato un film violento presentata livelli di ansia e nervosismo più alti, mentre non sono state evidenziate differenze tra il prima e il dopo la visione di chi aveva scelto un film romantico. Il primo gruppo inoltre ha mangiato di più: dei 42 che rientravano nel gruppo sperimentale, il 62% ha consumato più di due prodotti grassi e il 71,4% più di due alimenti salati.

Foto da Pixabay