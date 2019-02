Furti milionari nelle ville del Nord Italia, 3 ladri in manette

Una banda composta da 3 albanesi pluripregiudicati dediti ai furti i ville e abitazioni del Nord Italia è stata smantellata dalla polizia di Pordenone. Il provvedimento è stato adottato su disposizione della procura di Pordenone. Sono state anche Sequestrate armi da fuoco, e riscontrati furti per oltre un milione di euro di refurtiva che sarebbero avvenuti oltre che in Friuli Venezia Giulia anche in Veneto e Lombardia.

I 3 arrestati, pluripregiudicati per reati specifici, sarebbero responsabili di 33 furti aggravati in ville ed abitazioni, oltre che di altri 70 crimini analoghi commessi dallo scorso periodo prenatalizio, principalmente nelle province di Pordenone e Treviso.

Furti in villa, i bottini milionari della banda

Ammonterebbero a circa un milione gli introiti dei furti tra denaro contante, gioielli, orologi e lingotti in oro. Gli investigatori hanno anche trovato pistole e munizioni e individuato un flusso di beni illeciti verso l’Albania, dove venivano investiti o riciclati. Le indagini sono state svolte dalla squadra mobile di Pordenone che sta eseguendo, coordinata dallo Sco, le perquisizioni e gli arresti in collaborazione con le squadre Mobili di Milano e di Treviso.