Processo Formigoni, l’ex governatore condannato a 5 anni di carcere

L’ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, è stato condannato a 5 anni e 10 mesi in via definitiva con l’accusa di corruzione. Processato per la vicenda dei presunti fondi neri delle fondazioni Maugeri e San Raffaele, andrà in carcere.

Il verdetto è arrivato dopo più di tre ore di camera di consiglio e la dura requisitoria del procuratore generale della Cassazione Luigi Birritteri, che ha sottolineato l “imponente baratto corruttivo” che ha visto Formigoni tra i protagonisti. La pena per il ‘Celeste’ è stata ridotta a causa della prescrizione: per lui il tribunale di Milano, lo scorso 19 settembre, aveva infatti emesso in Appello la massima pena, 7 anni e mezzo di carcere.

L’ordine di esecuzione sarà emesso dal sostituto pg Antonio Lamanna, non appena verrà trasmesso il dispositivo della sentenza della Cassazione, e verrà eseguito immediatamente.