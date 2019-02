Un uomo di 90 anni ha ucciso stamattina la moglie 82enne e ha poi tentato il suicidio. Lo hanno ricostruito i carabinieri, allertati da un vicino di casa della coppia, residente a Poggibonsi, nel Senese.

Siena, anziano uccide la moglie e tenta il suicidio

Secondo quanto ricostruito, l’anziano signore ha poi confessato ai carabinieri, che avrebbero ritrovato anche due biglietti in cui il novantenne ammetterebbe le sue responsabilità, scusandosi. L’anziano si trova ora ricoverato in psichiatria all’ospedale di Poggibonsi.

L’uomo avrebbe detto ai militari di aver strangolato la moglie mentre dormiva, stamattina verso le 7, per poi uscire di casa con l’intento di gettarsi dello Staggia e togliersi la vita. Il suicidio, però, non è riuscito a causa della scarsa acqua nel fiume. L’anziano ci ha quindi ritentato in casa: avrebbe provato ad uccidersi tagliandosi le vene ma gli è mancato il coraggio di terminare l’opera.