Blutec, sabato Di Maio a Termini Imerese

Il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio sarà domani, sabato 23 febbraio a Termini Imerese (Pa) per partecipare al tavolo tecnico relativo la vertenza dei lavoratori Blutec. L’incontro è in programma alle ore 15.00 alla sede storica del Palazzo di Città in piazza Duomo. All’incontro parteciperanno il sindaco della città, Francesco Giunta, i rappresentanti dell’azienda e dei sindacati. Al termine del tavolo tecnico, il Ministro Di Maio incontrerà i giornalisti.

Parte fondamentale che riguarda la vertenza è la mancata attuazione del piano di rilancio industriale da parte della Blutec. La situazione è arrivata allo stremo e numerosi sono stati negli ultimi giorni, i momenti di forte tensione fra gli operai dell’ex stabilimento Fiat, culminata in assemblee, presidi e confronti.