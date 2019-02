Un fulmine a ciel sereno si è abbattuto in mattinata sul Chelsea. La FIFA, attraverso la sua commissione disciplinare, ha comminato un blocco del mercato per due sessioni nei confronti dei Blues, rei di aver violato le norme sul trasferimento di minorenni. Come Atletico Madrid e Barcellona nelle scorse stagioni, dunque, il club londinese sarà costretto a mesi di immobilismo in sede di campagna acquisti.

Una notizia che scombina anche i piani della dirigenza, decisa a inseguire Zinedine Zidane come erede di Maurizio Sarri, già in rotta con l’ambiente. Difficile, senza la prospettiva di spese ingenti sul mercato, che possa arrivare la firma di Zizou per la panchina.