Sono andati in scena a Nyon, nella sede UEFA, i sorteggi degli ottavi di finale di Europa League. Un cliente scomodo per l’Inter, che dovrà vedersela contro l’Eintracht Francoforte, la squadra che più ha segnato durante le prime fasi del torneo, mentre il Napoli affronterà il Red Bull Salisburgo, che lo scorso anno eliminò la Lazio. Scongiurato, per gli azzurri, il rendez-vous con Maurizio Sarri e Gonzalo Higuain, temutissimi ex ora al Chelsea, che sfiderà la Dynamo Kiev.

Il quadro degli ottavi

Chelsea-Dynamo Kiev

Eintracht Francoforte-Inter

Napoli-Red Bull Salisburgo

Dinamo Zagabria-Benfica

Siviglia-Slavia Praga

Valencia-Krasnodar

Arsenal-Rennes

Zenit-Villarreal