È morto all’eta di 94 anni, Stanley Donen, considerato il re dei musical. Lo rende noto il Chicago Tribune citando uno dei figli. Tra i più noti capolavori del regista si ricorda “Singing in the rain“.

Addio al re dei musical, si è spento Stanley Donen

Con la morte di Donen diciamo addio a uno degli ultimi direttori artistici dell’epoca d’oro di Hollywood. Nato a Columbia, nel South Carolina, il 13 aprile 1924, la carriera di Donen è iniziata come ballerino con un debutto a Broadway.

“Singing in the rain”, girato nel 1952 con la co-direzione di Gene Kelly, fu il suo secondo film. Nel 1949, infatti, Donen diresse “Un giorno a New York”. Da lì seguirono tanti altri lavori, dai celeberrimi, musical come “Sette spose per sette fratelli” del 195, alle commedie. Il suo ultimo film è stato “Quel giorno a Rio” del 1984.

Nel 1998 aveva ricevuto l’Oscar alla carriera e nel 2004 anche il Leone d’oro alla carriera al Festival del Cinema di Venezia, premio che gli fu consegnato da Sophia Loren.