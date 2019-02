A quasi un anno dall’ultimo successo, Sofia Goggia torna a trionfare in Coppa del Mondo. La sciatrice lombarda, rientrata a gennaio dopo un lungo stop per infortunio, ha conquistato la discesa libera sulle nevi di Crans-Montana, in svizzera, mettendosi alle spalle Haelhen e Schmidhofer. Assente Mikaela Shiffrin, che ha deciso di prendersi un weekend di stop dopo le fatiche dei Mondiali di Are.

Tre le azzurre in top 10, con il settimo posto di Federica Brignone e l’ottavo di Nadia Fanchini a completare una gran giornata per le italiane. Dodicesima, invece, Nicol Delago. Domani, sempre a Crans-Montana, andrà in scena la combinata.