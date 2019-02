Dopo i Mondiali di Are, il circo bianco al maschile doveva ripartire dalla Bulgaria, con la Coppa del Mondo di sci a fare tappa, al maschile, sulle nevi di Bansko. Il Super-G previsto per le 11:45 di stamattina, tuttavia, è stato cancellato a causa del maltempo, in particolare dell’abbondante nevicata che si è abbattuta sulla località sciistica nel sud del paese.

A questo punto, resta in forte dubbio lo slalom gigante in programma per la giornata di domani, in cui Kristoffersen cercherà di recuperare punti preziosi su Marcel Hirscher, dopo aver vinto l’oro mondiale di specialità ad Are una settimana fa.