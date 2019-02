Maltempo nel Cestro-Sud, nel tre morti nel Lazio

Il maltempo che si è abbattuto tra il Centro e il Sud Italia comincia a mietere le sue vittime. Nel Lazio i morti sono tre.

A Guidonia, un provincia di Roma, un pino si è abbattuto su un albero. L’uomo a bordo della vettura, un romeno di circa 46 anni, è morto sul colpo. La polizia locale di Guidonia e i vigili del fuoco sono intervenuti per i primi rilievi. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

In provincia di Frosinone, invece, un muro alto due metri è crollato in via Colle Mattarino, ad Alvito. Il crollo ha coinvolto 4 pensionati: due di loro, un 71enne e un 73enne, sono morti. Gli altri due, un 76enne e un 70enne, sono rimasti feriti: il primo è stato trasportato in eliambulanza a Roma in codice rosso, mentre il secondo ha riportato lievi lesioni a un piede.

Il Sud nella morsa del maltempo. Il mare, fortemente ingrossato dalle piogge e agitato dalle raffiche di vento, diventa sfondo di scenari apocalittici. Una nave mercantile turca si è arenata sul litorale Sud di Bari, nel porto di Ischia due motonavi si sono scontrate. Intanto Napoli ha bloccato i collegamenti con le isole.

Maltempo al Sud, rimorchiatore turco arenato a Bari

Una nave mercantile turca, spinta dalle raffiche di vento e della mareggiata si è arenata sul litorale sud di Bari, all’altezza della spiaggia di Pane e Pomodoro. I mezzi della Capitaneria di porto sono intervenuti immediatamente. Vano il tentativo di un rimorchiatore che avrebbe dovuto avvicinarsi alla nave, per agganciarla e trainarla al largo.

L’equipaggio è a bordo dell’imbarcazione, rimasta arenata nel basso fondale sabbioso dal momento che il maltempo ha reso difficili i soccorsi. Al momento non si registrano forti danni ai 15 membri dell’equipaggio né all’imbarcazione. Le raffiche di vento ad oltre 40 nodi e il mare molto mosso hanno costretto le due motovedette della Guardia Costiera che erano in zona a rientrare in porto in attesa di un miglioramento.

Mentre tentava di prestare soccorso al mercantile turco Efe Murat, anche il rimorchiatore Galesus si è arenato. In soccorso sta ora giungendo a Bari un elicottero dalla base di Catania della Guardia Costiera e un ulteriore rimorchiatore da Brindisi. La nave si trova a 200 metri dalla costa ed è appoggiata, lato di dritta, sul frangiflutti e sul basso fondale. Al momento non ci sono tracce di inquinamento.

Maltempo al Sud, Napoli sospende i collegamenti con le isole

Il mare mosso a causa del maltempo ha costretto Napoli a sospendere i collegamenti con le isole. Segnalati fiocchi di neve nella zona collinare della città e a Pozzuoli. Scuole chiuse in diversi Comuni in provincia di Salerno.

Le forti raffiche di vento che si stanno abbattendo sul Golfo di Napoli hanno provocato un incidente tra due navi nel porto di Ischia. La motonave “Don Peppino”, della Gestur, in difficile fase di attracco per condizioni marine avverse, si è scontrata con la prua della motonave “Benito Buono” della Compagnia “Medmar”. Quest’ultima ha riportato leggeri danni, senza provocare feriti. La “Don Peppino” è ripartita per Pozzuoli.

Freddo e forte vento anche in Basilicata, dove i vigili del fuoco hanno effettuato diversi interventi per caduta di rami e alberi.