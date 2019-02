Riprende la corsa del campionato di Serie B, in campo per la venticinquesima giornata, aperta dalla sfida del Bentegodi tra Verona e Salernitana. Turno di riposo per il Palermo, ne vorrà approfittare il Brescia per allungare in vetta sui rosanero, nell’impegno casalingo contro il Crotone.

Foggia-Benevento la sfida domenicale delle 18, mentre a chiudere il programma sarà la sfida della domenica sera tra Livorno e Venezia.

I risultati della 25a giornata

Verona-Salernitana 1 – 0 FINALE

Brescia-Crotone 2 – 0 FINALE

Carpi-Spezia 3 – 2 FINALE

Cittadella-Lecce 4 – 1 FINALE

Cremonese-Ascoli 0 – 1 FINALE

Perugia-Cosenza 0 – 1 FINALE

Pescara-Padova 2 – 0 FINALE

Foggia-Benevento

Livorno-Venezia