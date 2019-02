Regionali Sardegna, seggi aperti sino alle 22: domani lo spoglio

Sono 1.470.463 i sardi chiamati al voto per eleggere il nuovo presidente della Regione Sardegna e il nuovo consiglio regionale. I seggi sono aperti dalle 6:30 sino alle 22 di oggi, mentre lo scrutinio delle schede inizierà domani alle 7.

In lizza sette candidati a presidente della Regione, 24 liste e 1.440 candidati per i 60 seggi in Consiglio regionale. Gli aspiranti governatori sono: Francesco Desogus (M5s), Massimo Zedda (centrosinistra), Christian Solinas (centrodestra), Mauro Pili (Sardi liberi), Andrea Murgia (Autodeterminatzione), Paolo Maninchedda (Partito dei Sardi), Vindice Lecis (Sinistra sarda).

Sardegna al voto, le novità

Non è previsto il ballottaggio, verrà eletto presidente il candidato che ottiene la maggioranza dei voti. È prevista la doppia preferenza di genere, ovvero la possibilità di indicare nella scheda due nomi di candidati, un uomo e una donna della stessa lista.

È previsto anche il voto disgiunto, si può quindi votare per una lista e allo stesso tempo scegliere un candidato presidente di un altro schieramento.