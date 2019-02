L’UEFA ha aperto un procedimento nei confronti di Diego Pablo Simeone e Massimiliano Allegri dopo la sfida d’andata degli ottavi di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus di martedì scorso. I due tecnici sono sotto l’occhio della federazione internazionale europa per la condotta impropria tenuta, rispettivamente con il gesto dell’allenatore argentino al goal del vantaggio di Gimenez e per aver ritardato l’ingresso in campo dei bianconeri a inizio secondo tempo.

Resta da capire, adesso, quali saranno le eventuali sanzioni. Possibile, ma poco probabile, che arrivi una squalifica, più facile che si tratti di una semplice multa per entrambi in vista della gara di ritorno dell’Allianz Stadium.