Dopo le polemiche di Fiorentina-Inter, è bufera su Rosario Abisso. Il fischietto palermitano, reo di aver concesso un rigore inesistente per presunto fallo di mano di D’Ambrosio in pieno recupero del secondo tempo, rigore confermato dopo aver rivisto l’azione al VAR, è stato sospeso per tre giornate dagli organi AIA, e tornerà ad arbitrare solo per la ventottesima di Serie A.

L’arbitro trentatreenne non dirigerà più fino a fine stagione l’Inter, dopo le dure prese di posizione di Spalletti e Marotta. Mentre sul web circolano fantasiose fake news sulla fede milanista dell’arbitro, è sembrato comunque opportuno evitare possibili condizionamenti, anche inconsci.