Monte Bianco, alpinista polacco perde la vita in una caduta

Una caduta è costata la vita ad un alpinista polacco di 25 anni. Il giovane è deceduto sul versante francese del massiccio del Monte Bianco.

L’incidente

L’incidente è avvenuto lungo i binari della ferrovia a cremagliera del Tramway du Mont Blanc: il 25enne è precipitato per 400 metri su un pendio a 2.200 metri di quota. Il giovane faceva parte di un gruppo che lunedì aveva raggiunto la vetta del Bianco e che stava scendendo verso Les Houches.

Nel gruppo – come riportano alcuni siti d’informazione francesi – era presente anche il forte alpinista russo, naturalizzato polacco, Denis Urubko, protagonista nel gennaio 2018 di un’operazione di salvataggio in alta quota in Pakistan.