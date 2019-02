Non solo Coppa Italia. Si torna in campo anche per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B, turno infrasettimanale che può dire molto sulle zone alte della classifica. Si parte già alle 18 con Benevento-Pescara. Il Brescia, fresco di allungo sul Palermo, fa visita al Padova, e anche i rosanero saranno impegnati in trasferta, sul campo del Crotone.

Sfida da zone alte anche tra Lecce e Verona, mentre i posticipi del mercoledì saranno Venezia-Perugia e Spezia-Livorno.

I risultati della 26a giornata

Benevento-Pescara 1 – 1

Ascoli-Foggia

Cosenza-Carpi

Crotone-Palermo

Lecce-Verona

Padova-Brescia

Salernitana-Cremonese

Venezia-Perugia (mercoledì ore 19:00)

Spezia-Livorno (mercoledì ore 21:00)