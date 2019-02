Scomparsi, la seconda stagione da stasera su Sky

Al via da questa sera, 26 febbraio, la seconda stagione di “Scomparsi”. Sarà ancora Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, a raccontare, in giro per l’Italia, le storie di persone scomparse a partire dalle parole dei loro amici e familiari. Sei gli episodi che andranno in onda alle 22 su Crime+Investigation (in esclusiva su Sky al canale 119) e che singolarmente ripercorreranno le misteriose sparizioni di Domenico D’Amato, Tiziano Allegretti, Rina Pennetti, Barbara Agnieszka Wojciechowska, Davide Gentile e Marisa Comessatti.

Al via la seconda stagione di “Scomparsi”

Raccogliendo i loro ricordi ma anche le loro testimonianze, ipotesi, speranze e rimpianti, Pietro Orlandi darà voce a chi come lui vive un’assenza condannata a un’attesa che sembra senza fine. Con l’attenzione analitica di un investigatore e la sensibilità di chi è coinvolto da vicino nell’esperienza di un distacco non annunciato, riporterà alla luce vicende sepolte da tempo negli archivi della giustizia italiana, ridando dignità agli scomparsi e ai fatti che li vedono tristi protagonisti.

Primo episodio della seconda stagione di “Scomparsi”

La prima puntata sarà dedicata a Domenico D’Amato, giovane rapper conosciuto con il nome d’arte di Dome Dama, sparito nel nulla due anni fa a Molinella, in provincia di Bologna. Era il 28 febbraio del 2017, quando Domenico si recò sul posto di lavoro del fratello Tommaso per chiedergli un consiglio. Il fratello però era impegnato e decise di rimandare l’incontro alle 12.30. A quell’appuntamento però Domenico non si presentò mai.

Vane le ricerche e le chiamate a un telefono staccato. Domenico l’8 marzo, quindi otto giorni dopo dalla sua scomparsa, fu avvistato a un bar di Molinella prima di dirigersi verso la stazione da cui partono i treni per Bologna, la stessa dello spietato assassino Igor il Russo. La sparizione di Domenico infatti passò quasi sotto silenzio e fu offuscata dalla caccia ad Igor che in quei giorni seminava il terrore nella zona.

La docu-serie “Scomparsi”, diretta da Alessandra Bruno e scritta da Alessandro D’Ottavi e Lorenzo Avola, è stata prodotto da B&B Film per A+E Networks Italia.

