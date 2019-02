È morta nella sua casa di Pistoia per una crisi respiratoria, Cristiana Capecchi, un’impiegata 28enne, dimessa per quattro volte dall’ospedale San Jacopo. La Asl ha aperto un’indagine interna sul caso.

Pistoia, dimessa dall’ospedale 4 volte: 28enne muore a casa

La ragazza, negli ultimi venti giorni, si era recata diverse volte al nosocomio a causa di una forte bronchite, ma dopo essere stata visitata, il personale dell’ospedale l’aveva sempre dimessa. Domenica Cristiana, dopo una crisi respiratoria è andata in arresto cardiaco ed è morta.

In attesa dei risultati dell’autopsia che spiegherà le cause del decesso, i genitori affermano, come riporta il Tirreno, che si sarebbe trattata di una polmonite.