Sanità Sicilia, l’assessore Razza: “Pronti 224 milioni, manca l’ok del Ministero”

“Attendiamo in questi giorni che dal Ministero arrivi il via libera al piano di investimenti di 224 milioni di euro che quasi un anno fa avevamo mandato all’attenzione del nucleo investimenti. So che sono le ultime giornate di approfondimento, ma dopo di questo abbiamo bisogno di avere tempi celeri: se mettiamo a disposizione del sistema ingenti risorse e poi queste risorse possono andare ad apertura di cantiere in 24 mesi evidentemente non e’ la giusta celerità che si aspettano i cittadini”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, a margine della presentazione a Palermo di un’indagine sulla percezione della sanità italiana e del suo futuro effettuata da Swg e Kratesis.

“In questi anni hanno massacrato le scuole di specializzazione, facendo perdere ogni anno a migliaia di giovani la possibilita’ di specializzarsi, poi non ci si può lamentare se i bandi vanno deserti quando si fanno le procedure”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, a margine della presentazione a Palermo di un’indagine sulla percezione della sanità italiana e del suo futuro effettuata da Swg e Kratesis.

“L’assenza di personale medico e’ uno dei temi che abbiamo affrontato fin da subito. Il nostro Governo – ha aggiunto – oltre ad aver stabilizzato circa 4.500 lavoratori ha anche avviato una fase di concorsi straordinari che hanno coinvolto oltre 600 professionalita’. Abbiamo chiesto al Governo nazionale l’abolizione del tetto di spesa del personale e la possibilità di investire risorse in nuove selezioni: bisogna cogliere l’esigenza di sistema che necessita un profondo rinnovamento”.