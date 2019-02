Revival ’90, in tv torna Beverly Hills

Beverly Hills 90210 è pronto a tornare in tv. La Fox ha annunciato, dopo quasi vent’anni, la produzione di nuovi episodi della serie cult anni ’90. Molti protagonisti della serie originale torneranno nel cast. Tra questi Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green e Tori Spelling.

A non confermare la loro presenza invece Shannen Doherty e Luke Perry. Secondo quanto anticipato da The Hollywood Reporter, non si tratterà di un vero reboot ma verranno raccontate nuove vicende con protagonisti i personaggi originali in versione più adulta e matura. Saranno sei i nuovi episodi ma ancora nulla si sa sulla data d’uscita.

Il presidente della Fox Entertainment Michael Thorn sul ritorno di 90210 ha così commentato in una nota ufficiale: “Beverly Hills, 90210 ha lasciato un segno indelebile nella cultura pop e su un’intera generazione. La sua eredità è una parte importante del DNA della nostra rete – storie audaci mai raccontate prima da nessun’altra parte e personaggi molto particolari. Siamo onorati di riportare gli amati membri del cast originale per questa nuova versione di 90210”.