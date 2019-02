Benjamin Netanyahu sarà incriminato per tre casi di corruzione e frode. A stabilirlo è l’Avvocato Generale dello Stato Avichai Mandelblit.

Attesa l’audizione

Al premier israeliano sarà data la facoltà di difendersi in un’audizione prima della decisione definitiva. Netanyahu darà la sua riposta pubblica in serata, attraverso un discorso in tv. Il Likud, il partito di Netanyahu aveva chiesto alla Corte Suprema di congelare il processo fino alle elezioni parlamentari, previste il prossimo 9 aprile.