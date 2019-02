Palermo si prepara ad accogliere il presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping, nella seconda metà di marzo. Il leader della Cina resterà nel capoluogo siciliano una notte e un giorno per una visita privata. Lo riporta il Giornale di Sicilia.

Palermo, a marzo la visita del leader cinese Xi Jinping

Xi Jinping sarà accompagnato da una delegazione di circa duecento tra guardie del corpo, agenti dei servizi, diplomatici e consiglieri vari, più alcuni suoi stretti familiari. Il Giornale di Sicilia riferisce che sarà presente anche la moglie 56enne, Peng Liyuan.

A Palermo scattano le massime misure di sicurezza per accogliere, nella seconda metà di marzo, il presidente cinese. Xi Jinping atterrerà all’aeroporto di Punta Raisi su un aereo proveniente da Roma, dove si terranno incontri ufficiali con i componenti del governo, prima di raggiungere Palermo per una visita privata. Il personale della sicurezza e le forze dell’ordine locali hanno già svolto i sopralluoghi per garantire la sicurezza, misure che saranno però ripetute atterrerà all’aeroporto palermitano.