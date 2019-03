Como, nascita record: mamma partorisce undicesima figlia

Parto record a Como. Una donna di 38 anni ha dato alla luce la sua undicesima bambina. Come riferisce Vanity Fair, la figlia di Claudia Guffanti e il consulente informatico Diego Pianarosa, 41 anni, si chiama Giuditta, pesa 3 chili e 100 grammi, e sta bene. Come i suoi dieci fratelli, Giuditta è nata con parto naturale, all’ospedale di Valduce, in provincia di Como.

Tra poco la piccola Giuditta conoscerà anche il resto della famiglia di Centro Valle Intelvi composta da sette maschi e tre femmine, dai 2 ai 16 anni. Per Claudia il dover rinunciare a una carriera lavorativa non ha costituito una grande privazione. La super mamma, che si è sposata a 22 anni e ha avuto il primo figlio a 17 anni, non esclude infatti di poterne avere altri in seguito.

“Accogliamo la vita come un dono – ha detto Claudia Guffanti a Vanity Fair -, non facciamo calcoli e non ci siamo prefissati un numero di figli. È un impegno perché non è facile la vita di tutti i giorni con una famiglia così numerosa, ma non mi è mai pesato dedicarmi a tempo pieno ai miei figli, nella gioia e nel dolore. Non è sempre tutto rose e fiori. I momenti difficili ci sono, ma si affrontano in coppia e si superano ed è sempre una gioia ritrovarci uniti”.