Avrebbe abusato di ragazze minorenni spacciandosi per medico. La polizia di Milano ha tratto in arresto un cinquantenne che avrebbe finto di essere in possesso di un titolo per esercitare la professione medica.

L’uomo però, dopo aver instaurato con loro un legame attraverso conversazioni su piattaforme di messaggistica online, abusava sessualmente delle sue giovani vittime.