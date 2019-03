Usa, Cohen cita i Trump: Ivanka e Donald Jr dovranno testimoniare

La commissione vigilanza della Camera interpella Ivanka e Donald Jr Trump, figli del Presidente degli Stati Uniti, che saranno sentiti come testimoni in seguito alle dichiarazioni di Cohen. Insieme a loro anche il direttore finanziario della Trump Organization Allen Weisselberg. A renderlo noto è il presidente della stessa commissione Elijah Cummings dopo l’audizione dell’ex avvocato del tycoon, che ha tirato in ballo queste ed altre persone nella vicenda dei negoziati con i russi per il progetto di una Trump Tower a Mosca.

L’interrogazione alla Camera

Cummings ha minacciato di ricorrere alla citazione di testimoni nella vicenda del nullaosta di sicurezza rilasciato al genero-consigliere del presidente Jared Kushner. La mossa segue le rivelazione del Nyt, secondo cui Donald Trump ordinò al suo allora capo di gabinetto John Kelly di concedere a Kushner il nullaosta, nonostante il parere contrario dello stesso Kelly, dell’avvocato della Casa Bianca Don McGahn e di dirigenti dell’intelligence.

Le reazioni

In un tweet di Trump si legge: “E’ tempo di fermare questa caccia alle streghe corrotta e condotta illegalmente. E’ tempo di iniziare a guardare dall’altra parte dove sono stati commessi crimini veri. Si è abusato troppo a lungo dei repubblicani. Deve finire subito!”. Un attacco ai dem per aver usato la testimonianza del suo ex avvocato Michael Cohen dopo che il Russiagate, a suo avviso, non ha portato a nulla.