La Serie A torna in campo per la ventiseiesima giornata di campionato, aperta dalla sconfitta dell’Inter sul campo del Cagliari, che rende ancor più aperta la lotta per la zona Champions. Attesissimo il derby della Capitale tra Roma e Lazio, di nuovo in serale dopo tanti anni.

Domani, invece, sarà il turno della sfida tra la prima e la seconda della classe, con la Juventus impegnata sul campo di un Napoli deciso ad accorciare le distanze, per dimostrare di essere all’altezza dei bianconeri.

I risultati della 26a giornata

Cagliari-Inter 2 – 1 FINALE Marcatori: 30′ p.t. aut. Perisic (I), 35′ p.t. Martinez (I), 44′ p.t. Pavoletti (C).

Empoli-Parma 1 – 1 Marcatori: 13′ p.t. Gervinho (P), 18′ p.t. Dell’Orco (E).

Milan-Sassuolo

Roma-Lazio

Torino-Chievo

Genoa-Frosinone

SPAL-Sampdoria

Udinese-Bologna

Atalanta-Fiorentina

Napoli-Juventus