Il campionato di Serie B torna in campo, dopo il turno infrasettimanale, per la 27a giornata, aperta dalla vittoria del Foggia nell’anticipo del venerdì contro il Cosenza. Il Brescia capolista riceve il Cittadella, mentre il Palermo sarà impegnato nel big match di giornata, al Renzo Barbera contro il Lecce in una sfida dal sapore di alta classifica.

Il posticipo domenicale, invece, sarà il derby veneto tra Venezia e Verona, chiude il programma il testa-coda Livorno-Benevento.

I risultati della 27a giornata

Foggia-Cosenza 1 – 0 FINALE

Carpi-Ascoli 0 – 0

Brescia-Cittadella 0 – 0

Padova-Crotone 0 – 0

Palermo-Lecce

Perugia-Salernitana

Pecara-Spezia

Verona-Venezia

Livorno-Benevento