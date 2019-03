Juan Guaidò, il presidente del Parlamento venezuelano che ha assunto i poteri dell’Esecutivo, ha ringraziato oggi il presidente argentino, Mauricio Macri, per l’accoglienza riservata alle migliaia di cittadini venezuelani costretti all’emigrazione dall’acuta crisi economica e politica a Caracas.

Venezuela, Guaidò ringrazia l’argentino Macri per l’accoglienza

“Voglio ringraziare il presidente Macri e tutta l’Argentina – ha detto Guaidò al termine di un incontro con Macri a Buenos Aires – per come avete trattato tantissimi venezuelani”. Il leader dell’opposizione, autoproclamatosi presidente ad interim in attesa di nuove elezioni presidenziali in Venezuela, che possano spodestare l’attuale presidente Nicolas Maduro, ha rivolto un pensiero anche al folto gruppo di cittadini venezuelani che si sono riuniti davanti alla sede del ministero degli Esteri per poterlo salutare- “Vedere migliaia di venezuelani sulla Piazza San Martin è veramente commovente – ha detto Guaidò -, e mostra anche chiaramente chi è che il nostro popolo appoggia”.