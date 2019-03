Washington, Trump: “Vincerò anche le prossime elezioni”

“Vincerò le elezioni anche nel 2020 e con un margine più ampio di quello del 2016″. Sono le parole del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervenutolo al CPac di Washington, il più grande raduno dei conservatori americani, dove ha incassato applausi e cori di “Usa, Usa”.

“Probabilmente sono più un conservatore che un repubblicano”, ha aggiunto Trump, precisando però che la gente non capisce questa distinzione. E ancora: “Il nostro movimento e il nostro futuro nel nostro Paese non hanno limiti”.

Casa Bianca, Sanders sfida Trump

Non si arrende il senatore Bernie Sanders, che rilancia la sua candidatura per la Casa Bianca da Brooklyn e sfida l’attuale presidente.”Vincerò le primarie democratiche e sconfiggerò Donald Trump, il presidente più pericoloso della storia moderna americana”, ha detto Sanders al suo affollatissimo primo comizio nella città natale. Sanders, intervenuto mentre il tycoon parlava al maxi raduno dei conservatori, ha ribadito il suo impegno per “la giustizia economica, sociale, razziale e ambientale”. “I principi del nostro governo saranno ispirati alla giustizia, non al razzismo e all’ intolleranza”, ha aggiunto.

Foto frame dal video pubblicato su Twitter da CPAC2019.