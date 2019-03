Alta tensione sulla Striscia di Gaza, Israele colpisce obiettivi di Hamas

Torna alta la tensione tra Israele e Hamas sulla Striscia di Gaza. La scorsa notte è stato lanciato verso il Negev un grappolo di palloni che trasportavano un ordigno esplosivo.

In reazione – ha riferito un portavoce militare – l’aviazione israeliana ha subito colpito due obiettivi militari di Hamas nel sud della Striscia. In questi episodi non si sono avute vittime.

Questi incidenti seguono un altro venerdì di disordini lungo il confine, dove per alcune ore migliaia di dimostranti palestinesi hanno affrontato i soldati israeliani con lanci di ordigni improvvisati, di bottiglie incendiarie e di pietre.