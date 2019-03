È morto Luke Perry, ‘Dylan’ di Beverly Hills

È morto a 52 anni l‘attore americano Luke Perry. A riferirlo è il sito Tmz. La star, conosciuta per il ruolo di Dylan in Beverly Hills, era stata colpita da un ictus la settimana scorsa. Secondo il suo portavoce, accanto a lui al St. Joseph’s Hospital di Burbank c’erano i figli Jack e Sophie, la fidanzata Wendy Madison Bauer, l’ex moglie Minnie Sharp, la madre Ann Bennett, il patrigno Steve Bennett, il fratello Tom Perry, la sorella Amy Coder e altri parenti stretti e amici.

La carriera

Pochi giorni fa era stato annunciato un reboot di 90210, celebre serie televisiva che ha lanciato l’attore, ma Perry non aveva firmato per far parte del cast. Negli ultimi anni Luke Perry era tra i protagonisti di Riverdale nel ruolo del padre di Archie e aveva anche ottenuto una parte nel nuovo film di Quentin Tarantino Once Upon a time in Hollywood.