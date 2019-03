Bologna, bimbo cade dal carro di carnevale: è grave

Durante la sfilata di carnevale nel centro di Bologna un bimbo di due anni e mezzo è caduto da un carro e si è ferito gravemente.

La dinamica dell’incidente

Intervenuto il 118, con ambulanza e auto medica, e le forze dell’ordine. Il piccolo è stato accompagnato all’ospedale Maggiore di Bologna. Secondo le prime ricostruzioni, il bimbo era sul carro in braccio alla madre quando sarebbe scivolato battendo la testa e dopo la caduta sarebbe stato travolto dal carro stesso. Il personale ha dovuto effettuare alcune manovre per rianimarlo prima di accompagnarlo in ospedale. La sfilata è stata successivamente annullata. Sul posto i carabinieri stanno ascoltando le testimonianze di alcune persone, alcune sotto choc per l’accaduto. Il carro, a tema MasterChef, stava andando verso piazza Nettuno ed era trainato da un trattore.