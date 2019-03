Dopo una settimana di intermezzo, dedicata alle varie coppe nazionali, torna la Champions League per il ritorno degli ottavi di finale. Subito in campo, nelle gare del martedì, il Real Madrid campione in carica, impegnato contro l’Ajax al Bernabeu in una gara senza il capitano Sergio Ramos. Tutto più facile per il Tottenham, che va a Dortmund forte del 3-0 dell’andata.

Domani invece sarà il turno della Roma, con Eusebio Di Francesco che si gioca, nella trasferta di Oporto, la permanenza sulla panchina giallorossa. In campo anche PSG e Manchester United, sul 2-0 dopo la gara d’andata.

I risultati degli ottavi

Borussia Dortmund-Tottenham 0 – 1 (0 – 4)

Real Madrid-Ajax 1 – 4 (3 – 5)

Paris Saint-Germain-Manchester United (2 – 0)

Porto-Roma (1 – 2)