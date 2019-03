Continua il braccio di ferro tra Mauro Icardi e l’Inter. L’ex capitano nerazzurro, ai box per un fastidio al ginocchio da quando la dirigenza ha deciso di togliergli la fascia in favore di Samir Handanovic, salterà anche la sfida di Europa League con l’Eintracht Francoforte.

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport ci sarebbe di più: l’argentino vorrebbe un colloquio con il presidente Steven Zhang, e sospetterebbe che il club abbia già deciso di cederlo in estate, per sistemare i conti e risolvere i problemi di uno spogliatoio spaccato. A questo punto non è da escludere che la situazione da separato in casa per Icardi possa durare fino a fine stagione, una soluzione che probabilmente danneggia tutte le parti.