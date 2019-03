Lo sgomento per la morte ad appena 52 anni di Luke Perry è enorme. Dannatamente bello, solitario irrequieto, riservato, insomma il bello e maledetto, è stato il simbolo dell’adolescenza per un’intera generazione nei panni di Dylan McKay nella serie di culto degli Anni ’90 Beverly Hills, 90210. Negli ultimi anni Perry era riuscito a riconquistare il pubblico nel ruolo di un padre attendo e amorevole, Fred Andrews, nel mystery teen drama Riverdale, di cui era tuttora uno dei co-protagonisti.

“Siamo profondamente rattristati di apprendere della morte oggi di Luke Perry. Un amato membro delle famiglie di Riverdale, Warner Bros. e The CW, Luke era tutto ciò che si potesse desiderare: un professionista incredibilmente attento con un cuore enorme e un amico sincero per tutti”, è con queste parole l’ideatore Roberto Aguirre-Sacasa e i produttori esecutivi Greg Berlanti, Sarah Schecther e Jon Goldwater lo ricordano in un comunicato. “Una figura paterna e un mentore per il giovane cast della serie, Luke è stato straordinariamente generoso e ha infuso il set con amore e gentilezza. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia in questo momento così difficile”. Aguirre-Sacasa ricorda poi che: “Ogni sera, prima di girare una scena, mi telefonava e parlavamo di… qualsiasi cosa. Mi mancheranno quelle telefonate”, mentre Molly Ringwald, che ha interpretato l’ex moglie del suo personaggio nella serie, Mary, scrive su Twitter: “Ho il cuore a pezzi. Mi mancherai molto, Luke. Tutto il mio affetto va alla sua famiglia”.

È così che invece lo ricordano i suoi colleghi di Beverly Hills, 90210: Ian Ziering (interprete di Steve) scrive: “Carissimo Luke, per sempre mi crogiolerò negli affettuosi ricordi che abbiamo condiviso negli ultimi trent’anni. Possa questo tuo viaggio essere arricchito delle magnifiche anime che ti hanno preceduto, proprio come tu hai fatto qui, con chi ti lasci dietro”. Jennie Garth, la cui Kelly Taylor fu uno dei grandi amori di Dylan, scrive: “Ho il cuore a pezzi. Significava così tanto per così tanti. Era una persona molto speciale. Condivido la mia profonda tristezza con la sua famiglia e tutti coloro che lo amavano. È una perdita enorme”. Shannen Doherty (Brenda Walsh) aggiunge: “Sono scioccata, ho il cuore spezzato. Sono devastata per la perdita del mio amico”.

Ma è anche la FOX a dire addio all’attore: “Luke farà sempre parte della famiglia FOX. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno ai suoi cari durante questo momento estremamente difficile. Mancherà profondamente”.