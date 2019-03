M5S, dietrofront della Sarti: “Non mi dimetto”

Dietrofront da parte di Giulia Sarti, la deputata grillina che nei giorni scorsi aveva annunciato le dimissioni da presidente della Commissione Giustizia alla Camera e l’autosospensione a tutela del M5S.

Le dichiarazioni della Sarti

“Non c’è motivo per cui mi debba dimettere da deputata, io non sono espulsa dal Movimento 5 Stelle” ha dichiarato la Sarti intercettata fuori alla Camera dei deputati dalle telecamere del ‘FattoQuotidiano.it’, in merito al caso ‘Rimborsopoli’.

“Confido di rimanere dentro il Movimento perché non ho fatto assolutamente niente, io non lascio il M5S, io l’ho fatto nascere” ripete più volte l’ex presidente della Commissione Giustizia di Montecitorio. Eppure il capo politico Luigi Di Maio è stato piuttosto chiaro sul suo futuro. “Di Maio – rimarca Sarti – per dire quel che ha detto, avrà avuto i suoi motivi”. Gli chiederà un incontro? “No, c’è un provvedimento dei probiviri in corso” ha concluso la parlamentare.