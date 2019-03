Si è svolta questa mattina al Quirinale la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha individuato, tra i tanti esempi presenti nella società civile e nelle istituzioni, alcuni casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani.

Quirinale, Mattarella consegna le onorificenze Omri: tra loro anche un siciliano

Le onorificenze erano state conferite ‘motu proprio’ da Mattarella, il 29 dicembre 2018, a cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l’impegno nella solidarietà, nel soccorso, per l’attività in favore dell’inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della legalità.

Tra coloro che sono stati insigniti dell’onorificenza Omri dal Presidente della Repubblica, anche un siciliano. Si tratta di Vito Massimo Catania, 39 anni (Regalbuto – EN) Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: ‘Per il suo generoso impegno nella sensibilizzazione sul tema delle barriere architettoniche e sociali’.

Vito Massimo Catania è un podista tesserato con l’Atletica Regalbuto. Nel 2014 ha vinto l’Etnatrail di 64 Km; nel 2016 la Super maratona dell’Etna. Da un paio di anni ha deciso di smettere di gareggiare. Da allora mette a disposizione le sue gambe e polmoni a chi non ha la possibilità di poter correre permettendo ai disabili di vivere l’esperienza della corsa. Sensibilizza cosi’ gli sportivi e il pubblico sulla vita dei disabili, vittime delle barriere architettoniche e sociali.

La cerimonia, condotta da Veronica Pivetti, è stata aperta dalla proiezione di un filmato realizzato dalla RAI e si è conclusa con l’intervento del Capo dello Stato.