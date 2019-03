Regione Sicilia, varato un piano da 102 milioni per le strade provinciali

La Regione Siciliana ha varato un Piano straordinario di manutenzione delle strade provinciali da oltre 102 milioni. Sono settanta gli interventi previsti in 9 provincie dell’Isola.

Il prospetto è stato presentato questa mattina a Palazzo d’Orleans dall’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone e dai dirigenti generali dei dipartimenti interessati. I fondi provengono dal Patto per il Sud e dell’Apq,l’ Accordo di programma quadro sulle strade, dopo una riprogrammazione effettuata sulla base delle esigenze segnalate dalle amministrazioni provinciali

“È sicuramente – afferma il presidente della Regione, Nello Musumeci – un modello vincente che nasce da un forte spirito di collaborazione. Si tratta di un esempio concreto di come la Regione sia al servizio dei territori per agevolarne il percorso di crescita attraverso una massiccia modernizzazione infrastrutturale e creando, allo stesso tempo, una importante ricaduta in termini occupazionali».

“Entro l’anno – ha assicurato l’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone, durante la conferenza stampa a Palazzo d’Orleans, alla quale erano presenti anche i dirigenti generali Fulvio Bellomo e Salvatore Lizzio – tutti gli interventi, che riguardano anche opere incompiute da quindici anni, saranno completati. I bandi di gara partiranno entro cinque mesi e almeno una ventina di lavori potranno iniziare già prima dell’estate”.

Nella città metropolitana di Palermo sono 11 gli interventi previsti per una spesa stimata in 17 milioni 275 mila euro; nel Catanese previsti 8 interventi e fondi per 16 milioni 610 mila euro; nella città metropolitana di Messina 9 interventi per 17 milioni e 243 mila euro; per il libero consorzio comunale di Trapani 9 interventi, da realizzare con 13 milioni 556 mila euro; per il libero consorzio comunale di Agrigento 4 interventi e una spesa prevista di 3 milioni e 400 mila euro; per il libero consorzio comunale di Caltanissetta 10 interventi con 6 milioni 580 mila euro; per il libero consorzio comunale di Enna 8 interventi con 8 milioni 100 mila euro; per il libero consorzio comunale di Ragusa in programma 6 interventi e 5 milioni 240 mila euro di somme stanziate; per il libero consorzio comunale di Siracusa 5 interventi e 11 milioni 133 mila euro.