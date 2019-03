Londra, Queen Elizabeth debutta su Instagram

La regina Elisabetta diventa ‘social’, pubblicando il suo primo post su Instagram.

Queen Elizabeth ha utilizzato il profilo della famiglia reale, ‘The Royal Family’: un canale ‘ufficiale’ a portata di tutti, nel quale vengono pubblicate news e aggiornamenti relativi ai componenti della famiglia reale. Per la prima volta il post è firmato “Elizabeth R.”, dove R sta proprio per ‘regina’.

Lo scatto alla lettera di famiglia

Non a caso la scelta di sfruttare la sua visita al Science Museum di Londra per aprire il nuovo Smith Centre e per celebrare le tecnologie nella comunicazione. Simbolico dunque il suo ingresso in questa occasione nel mondo del social network dedicato alla fotografia.

La regina ha voluto condividere una lettera proveniente dagli archivi reali scritta nel 1843 al suo trisavolo, il principe Alberto, e alla regina Vittoria da Charles Babbage, matematico e scienziato britannico: “Oggi, mentre ero in visita allo Science Museum, è stato interessante scoprire una lettera dai Royal Archives, scritta nel 1843 al mio trisavolo il prinicipe Alberto. Charles Babbage, uno dei primi pionieri dei computer al mondo, progettò la Macchina differenziale, della quale il principe Alberto ebbe l’occasione di vedere un prototipo nel luglio del 1843”, si legge nel suo lungo post. “Nella lettera – ha proseguito – Babbage raccontava alla regina Vittoria e al principe Alberto della sua invenzione, la Macchina analitica, sulla base della quale i primi programmi per computer vennero creati da Ada Lovelace, una figlia di Lord Byron. Oggi ho avuto il piacere di conoscere le iniziative di computer coding dedicate ai bambini e mi è sembrata un’occasione adatta per me per pubblicare questo post su Instagram, allo Science Museum che da molto tempo si batte per la tecnologia e l’innovazione e ispira le generazioni di futuri inventori”.

Il battesimo social ricorda altri eventi legati al mondo della tecnologia. Nel 1976 la regina Elisabetta è stata la prima monarca a inviare una email, in un’epoca nella quale si era agli albori di internet e la tecnologia veniva utilizzata per usi militari, nel 2007 lanciò il primo canale ufficiale della famiglia reale su Youtube e nel 2014 twittò per la prima volta.