Manuel Bortuzzo torna in acqua: “Un’emozione bellissima”

Torna in vasca Manuel Bortuzzo, questa volta non per gareggiare ma per la riabilitazione. ”

“Un’emozione bellissima”

32 giorni dopo l’aggressione davanti un pub di Roma, il nuotatore posta un video sui social in cui dichiara: “Ciao ragazzi, finalmente sono tornato in vasca oggi, un’emozione bellissima”.

Il ragazzo, rimasto paralizzato dopo essere stato colpito da un proiettile ha intrapreso le cure riabilitative nella piscina dell’istituto Santa Lucia dove è stato trasferito dall’ospedale San Camillo il 18 febbraio. “Da oggi ricomincia la mia riabilitazione qui in acqua. Un saluto a tutti e ci vediamo presto”, dice Manuel nel filmato, indicando la cuffia azzurra del campione del Mondo Gabriele Detti.