Reddito di cittadinanza, selezione dei navigator: attesi 60.000 candidati

Si attendono circa 60.000 candidati per la selezione dei navigator, le figure che guideranno i beneficiari del reddito di cittadinanza nell’inserimento al lavoro. È quanto si legge nel bando per l’organizzazione della selezione che parla di “Servizio relativo alla prova scritta per 60.000 candidati”.

Coloro che intendono candidarsi per ricoprire il ruolo di navigator devono affrontare una prova che consiste in un test a risposta multipla composto da massimo 100 quesiti su 10 materie: tra queste la cultura generale, la logica, l’informatica, il diritto del lavoro e le regole del diritto di cittadinanza.

“Oggi nel corso della Conferenza unificata chiederemo il rinvio del parere sul reddito di cittadinanza. Di Maio ci deve dire cosa vuole fare, se vuole che le Regioni esprimano un parere”. Così il vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Giovanni Toti. “Ci aspettiamo che il governo ci faccia sapere nelle prossime ore quali sono le sue determinazioni e di arrivare a un’intesa. Ma al momento non sappiamo su cosa esprimerci perché non abbiamo il testo”, ha concluso.